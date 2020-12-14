Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В сумке стрелка в Нью-Йорке нашли банку с бензином и Библию 

Мир24 и ещё 2 33 минуты назад
В сумке стрелка в Нью-Йорке нашли банку с бензином и Библию
Фото: EPA
В сумке, которая, по предварительным данным, принадлежала стрелку у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке, правоохранители обнаружили банку с бензином, ножи и Библию, сообщается в Twitter-аккаунте городской полиции.
Шеф полиции Нью-Йорка Дермот Ши рассказал, что на месте происшествия были обнаружены две полуавтоматических единицы оружия. В сумке преступника кроме Библии и банки с бензином также нашли веревку и проволоку. По словам Ши, его личность установлена: он обладал богатым криминальным прошлым.
Напомним, неизвестный открыл стрельбу по полицейским у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке после того, как там закончился ежегодный концерт. Правоохранители сделали 15 ответных выстрелов, в результате чего нападавший получил серьезные ранения и скончался в больнице.
Видео дня. Мэр обвинил россиян в нежелании работать за 15 тысяч в Башкирии
Мир24: последние новости
В машине у якутянина нашли золото стоимостью более 7 млн рублей В машине у якутянина нашли золото стоимостью более 7 млн рублей Суд в Москве арестовал наручные часы Фургала за один миллион рублей Суд в Москве арестовал наручные часы Фургала за один миллион рублей В Приморье подросток украл с банковской карты учителя 740 тысяч рублей В Приморье подросток украл с банковской карты учителя 740 тысяч рублей
Криминал , Происшествия , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей смерти Евгения Хорошевцева
03:02
Видео подробностей смерти Евгения Хорошевцева
Происшествия
Беспорядки в США попали на видео
04:19
Беспорядки в США попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео землетрясений в Чечне
01:10
Опубликовано видео землетрясений в Чечне
Происшествия
Дебош на крыле самолета попал на видео
00:56
Дебош на крыле самолета попал на видео
Происшествия
Видео вылетевшего на дорогу ковша экскаватора
00:43
Видео вылетевшего на дорогу ковша экскаватора
Происшествия
Видео обращение Тихановской перед Рождеством
04:18
Видео обращение Тихановской перед Рождеством
В мире
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
00:39
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
Происшествия
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
00:57
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
В мире
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
00:59
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Происшествия
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
02:00
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение