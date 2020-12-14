В сумке стрелка в Нью-Йорке нашли банку с бензином и Библию 

В сумке, которая, по предварительным данным, принадлежала стрелку у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке , правоохранители обнаружили банку с бензином, ножи и Библию, сообщается в Twitter-аккаунте городской полиции.

Шеф полиции Нью-Йорка Дермот Ши рассказал, что на месте происшествия были обнаружены две полуавтоматических единицы оружия. В сумке преступника кроме Библии и банки с бензином также нашли веревку и проволоку. По словам Ши, его личность установлена: он обладал богатым криминальным прошлым.