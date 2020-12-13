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Бывший глава полиции Словакии попытался покончить с собой в тюремной камере 

Lenta.ru 1 час назад
Экс-глава полиции Словакии совершил попытку суицида
Фото: Bela Szandelszky / AP Photo
Бывший глава полиции Словакии Милан Лучанский, задержанный по подозрению в коррупции, попытался покончить с собой в тюремной камере. Об этом пишет Refresher со ссылкой на три источника.
Сейчас 51-летний генерал полиции находится в больнице.
Лучанский был задержан в рамках спецоперации «Иуда», организованной для поиска коррупционеров среди сотрудников силовых ведомств. Его подозревают в получении взятки в размере 510 тысяч евро.
Помимо Лучанского, были задержаны еще ряд бывших и действующих силовиков. Всем им готовятся обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением.
Многие словацкие высокопоставленные чиновники покинули свои посты в 2018 году на фоне давления общества и оппозиции после резонансного убийства журналиста Яна Куцияка, вскрывшего связи местных политиков с итальянской мафией. Тогда, среди прочих, в отставку ушел министр внутренних дел Словакии, вице-премьер Роберт Калиняк. Позднее от должности отказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Роберт Фицо , Словакия
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