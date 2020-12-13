В США казнили десятого осужденного

Американские власти в десятый раз в 2020 году привели в исполнение смертный приговор преступнику, который был осужден на федеральном уровне. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.
56-летний Альфред Боржуа был приговорен судом Южного округа штата Техас к казни в 2004 году за то, что он в течение нескольких месяцев подвергал побоям, издевательствам и надругательствам свою дочь, которой было два с половиной года, информировало Бюро тюрем США. 27 июля 2002 года Боржуа в приступе ярости причинил девочке травму, несовместимую с жизнью.
Приговор привели в исполнение в пятницу в тюрьме в городе Терре-Хот (штат Индиана), где содержатся около 1 250 заключенных. Перед казнью Боржуа заявил о своей невиновности.
Как напоминает телекомпания, министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр в июле 2019 года возобновил практику высшей меры наказания преступников, осужденных на федеральном уровне. Это был десятый подобный смертный приговор, приведенный в исполнение в этом году. Федеральные власти США планируют казнить еще трех таких преступников до инаугурации демократа Джозефа Байдена в качестве 46-го президента страны. Байден обещал упразднить смертную казнь на федеральном уровне.