Разгадан шифр серийного убийцы Зодиака

Дешифровщики сумели взломать 340-символьный шифр, который оставил американский серийный убийца Зодиак. Свое письмо он направил более 50 лет назад в газету San Francisco Chronicle, пишет BBC

Убийца терроризировал район залива Сан-Франциско в конце 1960-х годов. От его рук в ходе поножовщины и перестрелок погибли пять человек. Преступника так и не смогли поймать. Спустя годы его шифр сумели разгадать сразу несколько человек из США, Бельгии и Австралии.

«Надеюсь, вы хорошо повеселитесь, пытаясь меня поймать. Я не боюсь газовой камеры, потому что это быстрее отправит меня в рай, потому что теперь у меня есть достаточно рабов, которые будут на меня работать», — говорится в записке.

Однако этот текст не помог специалистам определить личность преступника. Сам он утверждал, что убил 37 человек, хотя официально признаны только пять жертв. В частности, в декабре 1968 года на парковке были застрелены в своей машине мужчина и женщина. На следующий год в июле убийца стрелял еще в одну пару, но мужчина выжил. В том же году было совершено нападение с ножом на мужчину и женщину, мужчине удалось выжить. В октябре 1969 года был застрелен водитель такси.