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Москва

Оправданная по делу об убийстве младенца врач рассказала о планах 

Газета.Ru и ещё 1 13 минут назад
Оправданная по делу об убийстве врач раскрыла планы
Фото: ТАСС
Оправданная по делу об убийстве новорожденного анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич рассказала, что планирует вернуться на работу. Ее слова приводит РИА "Новости".

"Я знаю, что на работе меня ждут, считали, наверное, дни. Я, конечно, по всем скучаю, полтора года мы не виделись, хочется работать", — заявила врач.

Она подчеркнула, что суд снял с нее все подозрения и обвинения. Кроме того, врач выразила надежду, что ни у одного родителя "не закрадется даже такая мысль, что врачи могут убить его ребенка".
Ранее сообщалось, что суд оправдал исполняющую обязанности главврача роддома N4 Калининграда Елену Белую и анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Элину Сушкевич, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца в ноябре 2018 года.
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Криминал , Происшествия , Элина Сушкевич , Елена Белая , РИА Новости , Калининград , Калининградская Область
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