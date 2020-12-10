У россиянина нашли золото на 7 млн рублей

В машине у жителя поселка Нижний Куранах Алданского района обнаружили более трех килограммов россыпного шлихового золота. Драгоценный метал изъяли, мужчина мужчина получил условный срок, сообщает РИА «Новости»

В пресс-службе управления ФСБ России по региону рассказали, что Сотрудникам УФСБ России сообщили, что житель района незаконно хранит золото и собирается его продать. При обследовании машины TOYOTA Corolla обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом свыше трех килограммов.

«Стоимость изъятого драгметалла по котировке Центрального банка Российской Федерации составила более 7 миллионов рублей», — подчеркнули в пресс-службе ФСБ России по региону.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по обвинению в совершении незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере. Подсудимый согласился с обвинением, Алданский районный суд признал его виновным в незаконном хранении золота. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно, золото обращено в доход государства.