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Москва

В машине у якутянина нашли золото стоимостью более 7 млн рублей 

Мир24 и ещё 1 45 минут назад
У россиянина нашли золото на 7 млн рублей
Фото: «Мир 24» / Елена Карташова
В машине у жителя поселка Нижний Куранах Алданского района обнаружили более трех килограммов россыпного шлихового золота. Драгоценный метал изъяли, мужчина мужчина получил условный срок, сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе управления ФСБ России по региону рассказали, что Сотрудникам УФСБ России сообщили, что житель района незаконно хранит золото и собирается его продать. При обследовании машины TOYOTA Corolla обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом свыше трех килограммов.

«Стоимость изъятого драгметалла по котировке Центрального банка Российской Федерации составила более 7 миллионов рублей», — подчеркнули в пресс-службе ФСБ России по региону.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по обвинению в совершении незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере. Подсудимый согласился с обвинением, Алданский районный суд признал его виновным в незаконном хранении золота. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно, золото обращено в доход государства.
Ранее в Якутии задержали горного проходчика с золотом на два миллиона рублей. 29-летний мужчина перевозил около 780 граммов драгоценного металла, часть которого сумел спрятать.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , Центральный банк России , РИА Новости
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