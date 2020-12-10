Защита Януковича не пришла на суд

Печерский районный суд Киева перенёс заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения бывшему украинскому президенту Виктору Януковичу по делу «евромайдана» из-за неявки его адвоката, сообщает «Интерфакс-Украина».
По решению суда Януковичу должны назначить бесплатного адвоката и обеспечить его прибытие на судебное заседание 10 декабря.
9 декабря в Киеве началось рассмотрение ходатайства о мере пресечения Януковичу после того, как апелляционный суд принял решение отменить его заочный арест.
Януковичу отказали в участии в заседании по видеосвязи.