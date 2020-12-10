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Суд в Киеве перенёс заседание по делу Януковича из-за неявки защиты 

RT на русском и ещё 14 53 минуты назад
Защита Януковича не пришла на суд
Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
Печерский районный суд Киева перенёс заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения бывшему украинскому президенту Виктору Януковичу по делу «евромайдана» из-за неявки его адвоката, сообщает «Интерфакс-Украина».
По решению суда Януковичу должны назначить бесплатного адвоката и обеспечить его прибытие на судебное заседание 10 декабря.
9 декабря в Киеве началось рассмотрение ходатайства о мере пресечения Януковичу после того, как апелляционный суд принял решение отменить его заочный арест.
Януковичу отказали в участии в заседании по видеосвязи.
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Криминал , В мире , Майдан , Виктор Янукович , Интерфакс , Киев
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