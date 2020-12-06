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Москва

Полиция Москвы задержала мужчину за стрельбу в автобусе 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Пассажир устроил стрельбу в автобусе в Москве
Фото: globallookpress.com