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Источник: материалы дела ученого Губанова о госизмене содержат гриф «совершенно секретно» 

ТАСС 48 минут назад
Спецслужбы засекретили всю информацию по уголовному делу в отношении арестованного в Москве ученого Анатолия Губанова, подозреваемого в передаче секретных разработок в авиационной промышленности за рубеж. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, дело маркировано грифом "совершенно секретно".
"До конца предварительного следствия и судебного процесса (в случае поступления дела в суд для рассмотрения по существу — прим. ТАСС) информация о деле в отношении ученого не будет обнародована. По этой теме не будут даны официальные комментарии в интересах следственных органов и самого подозреваемого. Это обусловлено в первую очередь тем, что материалы дела о госизмене не просто засекречены спецслужбами, а маркированы грифом "совершенно секретно", — рассказал собеседник агентства.
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Криминал , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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