Спецслужбы засекретили всю информацию по уголовному делу в отношении арестованного в Москве ученого Анатолия Губанова, подозреваемого в передаче секретных разработок в авиационной промышленности за рубеж. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах , дело маркировано грифом "совершенно секретно".

"До конца предварительного следствия и судебного процесса (в случае поступления дела в суд для рассмотрения по существу — прим. ТАСС) информация о деле в отношении ученого не будет обнародована. По этой теме не будут даны официальные комментарии в интересах следственных органов и самого подозреваемого. Это обусловлено в первую очередь тем, что материалы дела о госизмене не просто засекречены спецслужбами, а маркированы грифом "совершенно секретно", — рассказал собеседник агентства.