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Россиянина арестовали по делу о госизмене 

News.ru и ещё 11 43 минуты назад
Россиянина арестовали по делу о госизмене
Фото: ТАСС
Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте Анатолия Губанова, которого обвиняют в государственной измене, сообщила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

В отношении Губанова Анатолия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ [«Государственная измена»], избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала она.

По её словам, мужчина проведёт под стражей месяц и 30 суток и сможет освободиться 2 января 2021 года, передаёт ТАСС.
По данным «Интерфакса», задержанного зовут Анатолий Александрович Губанов. Следствие считает, что он мог передавать за границу сведения, содержащие гостайну или совершить другие действия, направленные против РФ.
Полный тёзка арестованного — преподаватель МФТИ по курсу практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов и кандидат технических наук, следует из данных на сайте вуза.
Как писал NEWS.ru, журналисту Ивану Сафронову, которого также обвиняют в государственной измене, не разрешили позвонить матери в день её рождения. По словам адвоката экс-журналиста, в ФСБ заявили, что звонок может быть использован для «скрытого обмена информацией или выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы».
Также недавно Лефортовский суд Москвы арестовал по обвинению в госизмене сотрудника «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина. Все материалы дела засекречены.
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Криминал , Происшествия , Иван Сафронов , Дарья Розмахова , Дмитрий Федоткин , ФСБ , Аэрофлот , ИТАР-ТАСС , Москва
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