Медик втайне оплодотворил сотни пациенток 

В США медик Куинси Фортье втайне оплодотворил сотни пациенток в женской больнице. Об этом в документальном фильме НВО рассказал его сын, признавшись, что он может иметь сотни братьев и сестер по всему миру. Его слова цитирует The Sun.

Расследование по этому делу начала Венди Бэбст из штата Орегон. В какой-то момент женщина поняла, что не похожа на мужчину, которого считала отцом.

Выяснилось, что еще в 1996 году бывшая пациентка подавала в суд на Фортье за то, что в 1974 и 1976 году он оплодотворял ее собственной спермой, в то время как женщина считала, что это был биоматериал ее мужа. Позже анализ ДНК выявил, что дети действительно принадлежали доктору Фортье. На суде стороны заключили конфиденциальный договор.

В 1991 году медицинская ассоциация штата Невада признала его врачом года. В 1961 году он открыл женскую клинику в Лас-Вегасе, а также был командиром медицинского резерва военно-воздушных сил.