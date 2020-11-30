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Медик втайне оплодотворил сотни пациенток 

Lenta.ru 15 минут назад
Медик втайне оплодотворил сотни пациенток
Фото: Pixabay.com
В США медик Куинси Фортье втайне оплодотворил сотни пациенток в женской больнице. Об этом в документальном фильме НВО рассказал его сын, признавшись, что он может иметь сотни братьев и сестер по всему миру. Его слова цитирует The Sun.
Расследование по этому делу начала Венди Бэбст из штата Орегон. В какой-то момент женщина поняла, что не похожа на мужчину, которого считала отцом.
Выяснилось, что еще в 1996 году бывшая пациентка подавала в суд на Фортье за то, что в 1974 и 1976 году он оплодотворял ее собственной спермой, в то время как женщина считала, что это был биоматериал ее мужа. Позже анализ ДНК выявил, что дети действительно принадлежали доктору Фортье. На суде стороны заключили конфиденциальный договор.
В 1991 году медицинская ассоциация штата Невада признала его врачом года. В 1961 году он открыл женскую клинику в Лас-Вегасе, а также был командиром медицинского резерва военно-воздушных сил.
Ранее сообщалось, что бывший гинеколог из Нидерландов тайно оплодотворил собственной спермой как минимум 17 своих пациенток. Свой биоматериал он использовал во время ЭКО, в то время как женщины думали, что им вводят сперму анонимных доноров.
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Криминал , Происшествия , США
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