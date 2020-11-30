Число пострадавших от мошенников россиян удвоилось

Россияне рассказали, что во время пандемии коронавируса стали чаще сталкиваться с интернет-мошенничеством. Соответствующий опрос провёл Центр социологических исследований АНО «Диалог». Данные исследования есть в распоряжении RT.

Согласно данным опроса, за семь месяцев пандемии пострадавших от подобного вида преступлений россиян стало вдвое больше, чем за семь месяцев до распространения заболевания.

«Если до марта 2020 года об опыте столкновения с интернет-мошенниками заявляли лишь 25% опрошенных, то в период пандемии эта цифра увеличилась до 54%», — отмечается в тексте.

Так, наиболее часто респонденты сталкивались с мошенничеством в том числе в социальных сетях (55%), через мобильную связь (46%) и личную электронную почту (20%).

При этом участники исследования добавили, что в основном злоумышленники проявляли интерес к банковским и паспортным данным — 86% и 52% случаев соответственно.

«37% опрошенных признались, что столкнулись с финансовыми потерями… Средний показатель потерь в результате интернет-мошенничества составил почти 20 тыс. рублей на человека», — свидетельствуют данные опроса.

Тем не менее подавляющее большинство столкнувшихся с интернет-мошенниками — 83% — не обращались за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

«В период пандемии люди стали чаще выходить в онлайн. Многие даже сегодня предпочитают совершать покупки онлайн, нежели выходить за хлебом в магазин за углом. Естественно, что выросло и число случаев мошенничества в сети, особенно на тех площадках, где люди тратят деньги или оставляют свои персональные данные», — отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

В исследовании «Интернет без мошенничества» приняли участие 1,4 тыс. респондентов из 75 регионов России.