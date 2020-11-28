Украинский военный поджег сослуживца

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Украинский военный избил и поджег сослуживца в Донецкой области , мужчину задержали, сообщается в пятницу на сайте офиса генпрокурора.

"По предварительным данным, военнослужащий одной из воинских частей нанес телесные повреждения своему сослуживцу. Он избил потерпевшего, облил горючей жидкостью, поджег, а также завладел денежными средствами. Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности", — говорится в сообщении.

Возбуждено дело по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, а также разбоя. Санкция статей предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о предоставлении задержанному статуса подозреваемого и избрании меры пресечения.