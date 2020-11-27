Ведущей «Часа суда» вынесли приговор

Ведущая телепередачи "Час суда" Елена Дмитриева приговорена к двум годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Валентину Норбах.
Суд признал Дмитриеву виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Приговор вынесен с испытательным сроком на два года. По этому же делу был признан виновным и Юрий Плотников, которого приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на три года. Известно, что Дмитриева пообещала оказать юридическую помощь бизнесмену, у которого был конфликт с деловым партнером, но обещанной помощи предприниматель не получил.
Ранее Дмитриева работала директором юридической дирекции ВГТРК и советником главы телеканала "ТВЦ". Позже была ведущей судебных шоу "Час суда" и "Час суда. Дела семейные".