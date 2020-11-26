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Суд арестовал главу отдела таможенного поста аэропорта Шереметьево 

Москва24 и ещё 11 1 час назад
Арестован глава отдела таможенного поста Шереметьево
Фото: РИА Новости
Суд арестовал начальника отдела таможенного поста в Шереметьево за получение взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елену Марковскую.
По версии следствия, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый получил от гендиректора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в качестве таможенного брокера, более 820 тысяч рублей за ускоренное таможенное оформление грузов. Деньги передавались через привлеченных предпринимателем посредников. В отношении взяткодателя и посредников также возбуждено уголовное дело. В рамках расследования дела они дали показания на сотрудника таможни. Начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Авиационного таможенного поста в Шереметьево задержали накануне. Задержанному предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.
Несколько дней назад в Москве задержали директора департамента ГУУ по подозрению в получении взятки в размере 3,6 миллиона рублей. Операция по задержанию произошла в момент передачи второй части от общей суммы.
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Криминал , Происшествия
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