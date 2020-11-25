Россиянин зарезал жену и расстрелял пасынка

63-летний житель станицы Павловская в Краснодарском крае зарезал 70-летнюю супругу и застрелил ее старшего сына, узнав, что женщина намерена переписать свое имущество на детей от первого брака. Бойня произошла утром 25 ноября. Когда мужчине стало известно о намерениях жены, он впал в ярость и перерезал ей горло.

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Расправившись с супругой, вдовец взял охотничье ружье 12 калибра, прыгнул в машину и помчался убивать ее сыновей от первого брака – уже взрослых, живущих своими семьями. Сначала ворвался в дом к младшему и несколько раз выстрелил в пасынка и его супругу, ранив обоих (ей потребовалась госпитализация). Потом кинулся домой к старшему, напал на него – и, как и его матери, перерезал горло.

«После серии кровавых нападений мужчина, по одной из версий, пытался покинуть станицу. Однако по другим данным, он бросился добивать младшего пасынка. Злоумышленник был задержан», - сообщает 25 ноября РенТВ.

Уточняется, что все вышеописанное произошло за 35 минут. В 7.45 он убил жену, а в 8.20 был задержан за двойное убийство и покушение на двойное убийство.