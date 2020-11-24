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На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин 

РИА Новости и ещё 3 49 минут назад
Пенсионер на Сахалине трижды за день напал с ножом на женщин, двое пострадали, сообщает во вторник пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

"Сахалинские полицейские по горячим следам задержали мужчину, напавшего на троих женщин. Он был задержан неподалёку от своего места жительства. В отношении ранее судимого гражданина возбуждены уголовные дела по статьям "разбой" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.

В дежурную часть отдела МВД России по Поронайскому городскому округу (центральная часть Сахалина) в течение небольшого промежутка времени поступило сразу три сообщения о нападениях на женщин. Сначала в полицию обратилась 49-летняя соседка злоумышленника, которая рассказала, что мужчина ударил её ножом в подъезде.

"У 60-летнего мужчины, который в последнее время злоупотреблял алкогольными напитками, сложились давние неприязненные отношения с соседкой, проживающей этажом выше. Мужчина ударил её ножом в область шеи после словесной перепалки", — сообщили в полиции.

В результате женщина с колото-резаной раной шеи попала в реанимацию.
Сразу после этого в органы внутренних дел поступило ещё одно заявление о нападении. На этот раз злоумышленник на автобусной остановке нанёс удар ножом в грудь 60-летней женщине за отказ отдать ему сумку. Потерпевшая в настоящее время находится на амбулаторном лечении.
Через несколько минут после нападения на женщину на остановке мужчина ворвался в торговый павильон, и, угрожая ножом, попытался забрать товар у продавщицы.

"Но она смогла дать отпор и вытолкнуть нападавшего из торгового помещения на улицу, где стала звать на помощь. Оказавшиеся поблизости очевидцы спугнули мужчину, после чего его задержали сотрудники полиции", — рассказали в УМВД.

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Криминал , Видео , Происшествия , МВД , Сахалинская Область
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