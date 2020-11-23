Полицейский употреблял изъятые наркотики

Работник красноярской полиции попался на похищении и употреблении наркотиков, которые были изъяты у нарушителей закона. Теперь он сам присоединился к последним.

Хищение наркотиков полицейским раскрылось благодаря ноябрьской проверке этого года. В одном из сейфов нашли свертки с изъятыми веществами, в которых были проколы: в некоторых вес был меньше заявленного. Всего дырявыми оказались не менее 100 пакетиков.

Как пишет " Проспект мира ", правоохранитель пришел с повинной и признался, что употреблял запрещенные вещества с 2016 года и брал их с рабочего места.

Его отстранили от правоохранительной деятельности и возбудили в его отношении уголовное дело о хищении наркотических средств (ч. 2 ст. 229 УК). Ему грозит от шести до десяти лет лишения свободы.