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Сибирский полицейский попался на употреблении изъятых наркотиков 

Vse42.ru 1 час назад
Полицейский употреблял изъятые наркотики
Фото: РИА Новости
Работник красноярской полиции попался на похищении и употреблении наркотиков, которые были изъяты у нарушителей закона. Теперь он сам присоединился к последним.
Хищение наркотиков полицейским раскрылось благодаря ноябрьской проверке этого года. В одном из сейфов нашли свертки с изъятыми веществами, в которых были проколы: в некоторых вес был меньше заявленного. Всего дырявыми оказались не менее 100 пакетиков.
Как пишет "Проспект мира", правоохранитель пришел с повинной и признался, что употреблял запрещенные вещества с 2016 года и брал их с рабочего места.
Его отстранили от правоохранительной деятельности и возбудили в его отношении уголовное дело о хищении наркотических средств (ч. 2 ст. 229 УК). Ему грозит от шести до десяти лет лишения свободы.
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