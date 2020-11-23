Россиянин насиловал детей и снимал это на видео

Читинский суд рассмотрит дело 34-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании и совершении насилия над малолетними детьми. Совершённые преступления мужчина снимал на видео. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю

«По версии следствия, в мае 2020 года в Чите обвиняемый, находясь в гостях, воспользовался отсутствием дома хозяйки и изнасиловал 4-летнюю девочку, а также совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

В том же месяце, подозреваемый домогался до трёх малолетних детей, во время ночёвки у другой своей знакомой.

Мужчина пользовался доверием молодых матерей, которые впускали его в свой дом, оставляя с ним без присмотра своих детей.

Судебная экспертиза показала, что мужчина вменяем и давал отчёт своим поступкам. Кроме того, в телефоне мужчины следователи обнаружили видео, на которых запечатлены все преступления обвиняемого.

Отмечается, что мужчина уже отбывал срок в колонии за групповое убийство, а также пять раз привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.