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Читинец предстанет перед судом за изнасилование и домогание малолетних детей 

Zab.ru и ещё 3 3 часа назад
Россиянин насиловал детей и снимал это на видео
Фото: Zab.ru
Читинский суд рассмотрит дело 34-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании и совершении насилия над малолетними детьми. Совершённые преступления мужчина снимал на видео. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

«По версии следствия, в мае 2020 года в Чите обвиняемый, находясь в гостях, воспользовался отсутствием дома хозяйки и изнасиловал 4-летнюю девочку, а также совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

В том же месяце, подозреваемый домогался до трёх малолетних детей, во время ночёвки у другой своей знакомой.
Мужчина пользовался доверием молодых матерей, которые впускали его в свой дом, оставляя с ним без присмотра своих детей.
Судебная экспертиза показала, что мужчина вменяем и давал отчёт своим поступкам. Кроме того, в телефоне мужчины следователи обнаружили видео, на которых запечатлены все преступления обвиняемого.
Отмечается, что мужчина уже отбывал срок в колонии за групповое убийство, а также пять раз привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений.
Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
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Криминал , Происшествия , СКР , Забайкальский Край , Чита
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