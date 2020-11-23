У крупного поставщика в РФ изъяли тонну наркотиков

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что у одного из крупнейших поставщиков наркотиков в России изъяты более тонны синтетического наркотика, задержаны организаторы, а также рядовые участники ОПГ. Она подчеркнула, что дело возбуждено против четырех предполагаемых руководителей и 14 участников международного преступного сообщества. Его незаконная деятельность распространялась на территории Московского региона и Ивановской области.

Отмечается, что из незаконного оборота было изъято более тонны наркотических средств синтетического происхождения, прекурсоры и химические вещества. Их общая масса составила около десяти тонн. Кроме того, было конфисковано лабораторное оборудование, передает РИА «Новости». Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в России пропаганда наркотиков в интернете станет преступлением.