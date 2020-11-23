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Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Германии и ранил полицейского 

Вечерняя Москва и ещё 2 40 минут назад
Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Германии
Фото: flickr.com
Неизвестный мужчина устроил стрельбу в немецком городе Меккенхайм, в результате этого оказался ранен полицейский. Об этом сообщили в пресс-релизе местной полиции, размещенном на Presse Portal в понедельник, 23 ноября.
Уточняется, что в полицию обратились местные жители вечером в воскресенье. Они сообщили о мужчине, который устроил на улице хаотичную стрельбу.
Неизвестный также открыл огонь по прибывшим на место полицейским. В результате был ранен один правоохранитель, его госпитализировали.
В итоге перестрелки злоумышленник получил смертельное ранение. По предварительной информации, больше никто не пострадал.
Расследованием случившегося занялась прокуратура и уголовная полиция Бонна.
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Криминал , В мире , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Бонн , Германия
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