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Россиянка сдала полиции сына из-за склада нелегального оружия в их квартире 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
Россиянка сдала полиции сына
Фото: ГУ МВД России по г. Москве
В Москве за незаконное хранение и изготовление оружия задержан 44-летний безработный россиянин. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает пресс-служба столичной полиции.
По данным МВД, 71-летняя мать задержанного позвонила в службу «02» и сообщила, что в комнате ее сына раздаются выстрелы. Прибывший наряд полиции вошел в комнату и задержал дебошира. Выяснилось, что безработный от скуки расстреливал различные предметы в доме. Обыскав помещение, полицейские обнаружили целый склад нелегального оружия.
Полицейские изъяли пистолеты Стечкина, Макарова и ТТ, которые, согласно исследованию, являются огнестрельными, травматическое оружие с просроченной лицензией и детали от еще одного пистолета. Кроме того, в квартире подозреваемого обнаружены 200 патронов различных калибров и банки с порохом.
Дознаватели возбудили уголовные дела по статье 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия») и 222.1 («Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ») УК РФ. В настоящее время задержанный владелец оружейного склада находится под подпиской о невыезде.
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Криминал , Происшествия , Москва
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