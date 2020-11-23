Чите на первом заседании суда солдат Рамиль Шамсутдинов рассказал присяжным о дедовщине в воинской части Забайкалья, где он служил и осенью 2019 года расстрелял сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС

О неуставных отношениях в части, послуживших причиной бойни, Шамсутдинов заявлял еще на следствии. Его показания не меняются с первого допроса, заявил адвокат Руслан Нагиев . Он указал, что его подзащитный «не юлит, не обманывает». Присяжным показали фотографии с места стрельбы и найденные улики.

Несмотря на решение суда провести открытый процесс по делу, прессу удалили с первого заседания, объяснив это нехваткой мест в зале заседания.

В настоящее время слушания проходят в здании Читинского гарнизонного военного суда, в последующем журналистам пообещали дать доступ на процесс, когда его переведут во Второй восточный окружной военный суд, если там освободится просторный зал для заседаний, уточняет «Тайга. Инфо»

19 ноября сообщалось , что суд со второй попытки набрал коллегию присяжных заседателей для рассмотрения дела рядового.

По данным следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в головы, грудь и спины. Израсходовав первый магазин, рядовой присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Шамсутдинов заявил, что причиной расстрела стали издевательства.