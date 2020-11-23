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Расстрелявший сослуживцев солдат Шамсутдинов рассказал присяжным о дедовщине 

Lenta.ru и ещё 4 9 часов назад
Шамсутдинов рассказал присяжным о дедовщине
Фото: РИА Новости
В Чите на первом заседании суда солдат Рамиль Шамсутдинов рассказал присяжным о дедовщине в воинской части Забайкалья, где он служил и осенью 2019 года расстрелял сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС.
О неуставных отношениях в части, послуживших причиной бойни, Шамсутдинов заявлял еще на следствии. Его показания не меняются с первого допроса, заявил адвокат Руслан Нагиев. Он указал, что его подзащитный «не юлит, не обманывает». Присяжным показали фотографии с места стрельбы и найденные улики.
Несмотря на решение суда провести открытый процесс по делу, прессу удалили с первого заседания, объяснив это нехваткой мест в зале заседания.
В настоящее время слушания проходят в здании Читинского гарнизонного военного суда, в последующем журналистам пообещали дать доступ на процесс, когда его переведут во Второй восточный окружной военный суд, если там освободится просторный зал для заседаний, уточняет «Тайга. Инфо».
19 ноября сообщалось, что суд со второй попытки набрал коллегию присяжных заседателей для рассмотрения дела рядового.
По данным следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в головы, грудь и спины. Израсходовав первый магазин, рядовой присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Шамсутдинов заявил, что причиной расстрела стали издевательства.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Руслан Нагиев , Рамиль Шамсутдинов , Тайга.инфо , Забайкальский Край , Чита
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