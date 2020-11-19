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Эксперт оценил возможность кражи денег с бесконтактной карты 

News.ru и ещё 3 30 минут назад
Раскрыт способ кражи денег с бесконтактных карт
Фото: ТАСС
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что мошенники могут украсть деньги с бесконтактной карты, однако для этого им придётся использовать высокотехнологичные способы. По его словам, также им понадобятся ловкость рук и знание принципов социальной инженерии.

Для практической реализации кражи денег с бесконтактных карт используются специальные устройства типа искусственных терминалов (эквайринг). Для того, чтобы на них выставить сумму и потом списать средства, надо коснуться карты, причем не дистанционно, а на очень небольшом расстоянии (в сантиметрах), и сделать это незаметно для пользователя, — пояснил Кузьменко в беседе с агентством ПРАЙМ.

Он отметил, что если кто-то опасается считывания данных с карты в очереди или в транспорте, он должен помнить — таким образом мошенник сможет украсть не более 1000 рублей, поскольку именно такой лимит установлен на списание с карт без ввода пин-кода. Тем, кто желает исключить даже такую потерю, эксперт советует носить карту в кошельке среди дисконтных карт или во внутреннем кармане одежды. Причём, класть её следует платежной стороной к телу.
Кузьменко назвал более реальной ситуацию, когда мошенники взломают мобильный банк клиента. Чтобы избежать такой кражи денег он советует соблюдать антифишинговые правила, согласно которым, нельзя отправлять никому в мессенджерах платёжные реквизиты и тем более оставлять их на подозрительных сайтах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что во время пандемии в России активизировались мошенники. Сегодня им удаётся достаточно успешно обворовывать население за счёт новых схем обмана и повышенной доверчивости россиян в условиях кризиса. Какие уловки применяют мошенники во время карантина и как не стать жертвой «развода», NEWS.ru рассказали эксперты.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Сергей Кузьменко , Москва
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