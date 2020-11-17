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Правоохранители задержали соучастника убийства «колбасного короля» в Истре 

РИАМО и ещё 3 27 минут назад
Задержан соучастник убийства «колбасного короля»
Фото: РИА Новости
По подозрению в совершении убийства в Подмосковье предпринимателя Владимира Маругова задержан соучастник Александра Мавриди — Паша Ахмедов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.
Убийство 54-летнего Маругова произошло в ночь на 2 ноября на его загородном участке в деревне Аносино под Истрой.
Предприниматель вместе с сожительницей был в бане, куда ворвались двое мужчин в масках и стали требовать деньги. Женщине удалось сбежать, а бизнесмена расстреляли из арбалета. Один из подозреваемых — Мавриди — был оперативно задержан в тот же день.

«Ахмедову удалось скрыться, однако его розыск не прекращался. Он был задержан 17 ноября в другом субъекте РФ», — говорится в сообщении.

В ближайшее время Ахмедов будет доставлен на допрос к следователю ГСУ СК России по Московской области. Маругов был собственником и генеральным директором нескольких строительных и пищевых компаний. В их числе — ООО «Строй-проект», ООО «МПК „Мясная империя“, ООО „МПК „Озерецкие колбасы“, ООО „СК Теплосеть“, ЗАО „Наска“. Из-за успехов в сфере мясопроизводства за ним закрепилось прозвище „колбасный король“.
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Криминал , Происшествия , Владимир Маругов , СКР , Истра , Московская область
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