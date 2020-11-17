Задержан соучастник убийства «колбасного короля»

Убийство 54-летнего Маругова произошло в ночь на 2 ноября на его загородном участке в деревне Аносино под Истрой

Предприниматель вместе с сожительницей был в бане, куда ворвались двое мужчин в масках и стали требовать деньги. Женщине удалось сбежать, а бизнесмена расстреляли из арбалета. Один из подозреваемых — Мавриди — был оперативно задержан в тот же день.

«Ахмедову удалось скрыться, однако его розыск не прекращался. Он был задержан 17 ноября в другом субъекте РФ», — говорится в сообщении.

В ближайшее время Ахмедов будет доставлен на допрос к следователю ГСУ СК России по Московской области. Маругов был собственником и генеральным директором нескольких строительных и пищевых компаний. В их числе — ООО «Строй-проект», ООО «МПК „Мясная империя“, ООО „МПК „Озерецкие колбасы“, ООО „СК Теплосеть“, ЗАО „Наска“. Из-за успехов в сфере мясопроизводства за ним закрепилось прозвище „колбасный король“.