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Мужчина с ножом ограбил подростка на севере Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Мужчина с ножом ограбил подростка в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»
Мужчина с ножом ограбил подростка на севере столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил источник в полиции во вторник, 17 ноября.
Инцидент произошел 15 ноября на Долгопрудной улице, дом 3. Мужчина, угрожая ножом несовершеннолетнему, похитил у него мобильный телефон, 500 рублей и скрылся. Общая сумма ущерба составила около 10,5 тысячи рублей.
Злоумышленника удалось задержать на следующий день. Этот факт подтвердил дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Москве. Возбуждено уголовное дело.
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Криминал , Происшествия , МВД , Москва
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