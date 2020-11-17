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«Ъ»: СКР и ФСБ начали обыски у подмосковного министра

Говорит Москва
2 часа назад
Речь идёт о заместителе председателя правительства Московской области, министре экологии и природопользования Дмитрии Куракине.
К подмосковному министру пришли с обысками
Фото: Сайт правительства Московской областиСайт правительства Московской области
По информации источников «Коммерсанта», они связаны с его прошлой работой — директора департамента имущественных отношений Минобороны.
В приёмной Куракина радиостанции «Говорит Москва» не подтвердили эти сообщения. «Мы пока информацией никакой не владеем». Куракин занимал пост в министерстве обороны с ноября 2012 года по май 2017-го.
Криминал,Происшествия,Дмитрий Куракин,Министерство обороны,Правительство московской области,ФСБ,СКР,Радиостанция "Говорит Москва",Газета "Коммерсантъ",
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