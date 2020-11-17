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Осужденного за изнасилование дознавательницы из Уфы отпустили из СИЗО 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Осужденного за изнасилование отпустили из СИЗО
Фото: РИА Новости
Экс-начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району Павла Яромчука, осужденного за изнасилование дознавательницы в Уфе, отпустили из СИЗО. Он будет находиться под домашним арестом. Об этом сообщает UFA1.RU со ссылкой на его защитника Наиля Багаутдинова.
Ранее в ноябре сообщалось, что в Башкирии кассационный суд отменил приговор троим высокопоставленным полицейским, обвиняемым в изнасиловании их коллеги. Уголовное дело передали на новое рассмотрение в Верховный суд республики. По решению суда, Павла Яромчука, находящегося в изоляторе, а также Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, которые были оправданы судом и находились на свободе, поместили под домашний арест на три месяца.
О преступлении в уфимской полиции стало известно 31 октября 2018 года. По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить и после этого изнасиловали. Пострадавшая оказалась дочерью заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии.
Было возбуждено уголовное дело, фигурантов уволили со службы. В декабре 2019 года Галиев и Матвеев получили семь лет лишения свободы, а Яромчук — шесть. Все экс-полицейские подали апелляционные жалобы на приговор, и уже летом двое полковников МВД, Матвеев и Галиев, были полностью оправданы, а Яромчук вместо шести лет колонии получил четыре года.
Этот приговор обжаловала республиканская прокуратура.
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Криминал , Происшествия , Эдуард Матвеев , Павел Яромчук , Росгвардия , Генпрокуратура РФ , МВД , ФСИН , Башкортостан , Уфа
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