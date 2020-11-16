Фельдшер скорой помощи жил с трупом друга 5 дней

В Зеленограде фельдшер скорой помощи убил своего друга и жил с его телом пять дней. Потом злоумышленник вынес труп в подъезд, где его обнаружили жильцы.

По предварительным данным, между медиком и его приятелем произошел конфликт, который обернулся дракой. Фельдшер проломил оппоненту голову железным предметом, от полученных травм мужчина скончался.

Подозреваемый был задержан. По нашим данным, это 32-летний иужчина, работает в скорой помощи Химок.

Убитого мужчину искала бывшая жена. 14 ноября она обратилась с заявлением в полицию. Женщина рассказала, что ее экс-супруг не выходил на связь с 8 ноября.