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В Зеленограде фельдшер скорой помощи убил своего друга и жил с его телом пять дней 

ЧП Столица 42 минуты назад
Фельдшер скорой помощи жил с трупом друга 5 дней
Фото: РИА Новости
В Зеленограде фельдшер скорой помощи убил своего друга и жил с его телом пять дней. Потом злоумышленник вынес труп в подъезд, где его обнаружили жильцы.
По предварительным данным, между медиком и его приятелем произошел конфликт, который обернулся дракой. Фельдшер проломил оппоненту голову железным предметом, от полученных травм мужчина скончался.
Подозреваемый был задержан. По нашим данным, это 32-летний иужчина, работает в скорой помощи Химок.
Убитого мужчину искала бывшая жена. 14 ноября она обратилась с заявлением в полицию. Женщина рассказала, что ее экс-супруг не выходил на связь с 8 ноября.
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Криминал , Происшествия , Московская область , Химки
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