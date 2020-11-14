Главному вору России предъявили обвинение

«По версии следствия, Олег Шишканов, создав ОПС, к 2010 году установил криминальный контроль над Раменским районом Подмосковья. С другими «авторитетами» и предпринимателями, которые проживали в районе и не подчинялись требованиям участников ОПС, «раменские» жестоко расправлялись», — передает «Коммерсант». Так было совершено несколько убийств.

В результате Олегу Шишканову следователи инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ст. 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и ч. 4 ст. 210 «Создание преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии». Защитник главного вора Елена Сенина заявила, что расследование велось с обвинительным уклоном. Отмечается, что в качестве доказательства причастности вора к оргпреступности следствие использовало не только оперативные данные, но и публикации в СМИ.

Других участников сообщества обвиняют в убийствах, похищении людей, незаконном обороте оружия и наркотиков, а также в уничтожении чужого имущества. Свою причастность к оргпреступности большинство обвиняемых отрицает. Заключение СК будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру