Личные данные: Что мошенники узнают по номеру телефона

Арсений Щельцин. Номер телефона дает мошенникам больше личной информации о вас, чем может показаться. Они могут узнать ваши ФИО и паспортные данные, а уже по ним выяснить, владеете ли вы недвижимостью или автомобилями, следовательно, оценить уровень вашего благосостояния. Их задачу упрощает то, что большая часть баз данных граждан до сих пор находится в открытом доступе, рассказал агентству " Прайм " гендиректор АНО "Цифровые платформы

Угроз для личных данных существует довольно много. "Эти угрозы постоянно пополняются за счет увеличения количества агентов, участвующих в обработке данных, технологий обработки данных и геометрическом росте сложности выполнять контроль безопасности данных", — отмечает эксперт.

Борьба с этим на более или менее серьезном уровне ведется в госорганах. Там действуют правила безопасности, регулирующие работу всех систем и сотрудников. Ограничения, действующие в частном секторе экономики, гораздо более щадящие, там регламентируется лишь хранение данных, но не их обработка.

Этим пользуются аферисты, нередко имеющие подельников в бизнес-структурах, операторах связи и бизнес-сервисах, имеющих доступ к личным данным россиян.

"В теории до сих пор известны случаи, когда но номеру телефона возможно определить ФИО владельца и паспортные данные, указанные при регистрации сим-карты", — указал эксперт.

Те, кто знает паспортные данные человека, имеет доступ к большему объему информации, чем можно предположить. С их помощью выясняют информацию о собственности — квартирах, машинах, земельных участках. Можно узнать, когда и как человек участвовал в судебных тяжбах, находился ли в розыске, есть ли у него долги, кредиты и штрафы и на какую сумму.

До сих пор большая часть баз данных находится в открытом доступе и нередко попадает в руки злоумышленников. Полностью обезопаситься от этого поможет электронный паспорт либо двухфакторная авторизация к важным сервисам.