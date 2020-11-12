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Мошенники придумали новую многоходовку для обмана клиентов банков 

Ura.Ru 53 минуты назад
Клиентов банков обирают по-новому в РФ
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Мошенники усложнили схему обмана клиентов банков: с владельцем счета взаимодействуют сразу три подставных сотрудника кредитной организации. В этой схеме звонящий, якобы сотрудник службы безопасности, уговаривает клиента приехать в офис, при этом его переключают на разных «сотрудников», а в итоге через мессенджер отправляет инструкцию по переводу денег на «безопасный» счет.
В банках признают, что такая схема обмана представляет повышенную опасность, пишут «Известия», ссылаясь на данные ЦБ. Только за две недели центр прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» зафиксировал несколько десятков попыток увести деньги с использованием этой схемы.
В компании уточняют, что клиента вводят в заблуждение тем, что называют сотрудников отделения замешанными в мошенничестве и предлагают срочно перевести деньги на другой — «безопасный» — счет. «В случае блокировки операции человека предупреждают, что сейчас ему позвонят те самые неблагонадежные сотрудники, и для защиты предлагают скрипт из „правильных“ ответов, которые на самом деле нужны для разблокировки операции», — указывает начальник отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. Он отмечает, что клиенту отправляют инструкции через аккаунт в мессенджере. оформленном в похожем с банком стиле. Сизов обращает внимание на то, что во время разговора мошенник выясняет у клиента информацию о последних операциях, которая вкупе с номером телефона может использоваться как один из способов верификации в банке.
В ЦБ считают, что по такой схеме в течение полгода совершалось порядка 86% всех несанкционированных операций в системах дистанционного банковского обслуживания. Клиентам советуют прекращать звонок, как только представители банка начинают просить перевести деньги, просят данные банковской карты и пароли из СМС. Лучше перезвонить в банк лично по номеру, который указан на банковской карте.
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Криминал , Происшествия , Алексей Сизов , Центральный банк России , газета "Известия"
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