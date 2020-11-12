Клиентов банков обирают по-новому в РФ

Мошенники усложнили схему обмана клиентов банков: с владельцем счета взаимодействуют сразу три подставных сотрудника кредитной организации. В этой схеме звонящий, якобы сотрудник службы безопасности, уговаривает клиента приехать в офис, при этом его переключают на разных «сотрудников», а в итоге через мессенджер отправляет инструкцию по переводу денег на «безопасный» счет.

В банках признают, что такая схема обмана представляет повышенную опасность, пишут « Известия », ссылаясь на данные ЦБ . Только за две недели центр прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» зафиксировал несколько десятков попыток увести деньги с использованием этой схемы.

В компании уточняют, что клиента вводят в заблуждение тем, что называют сотрудников отделения замешанными в мошенничестве и предлагают срочно перевести деньги на другой — «безопасный» — счет. «В случае блокировки операции человека предупреждают, что сейчас ему позвонят те самые неблагонадежные сотрудники, и для защиты предлагают скрипт из „правильных“ ответов, которые на самом деле нужны для разблокировки операции», — указывает начальник отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов . Он отмечает, что клиенту отправляют инструкции через аккаунт в мессенджере. оформленном в похожем с банком стиле. Сизов обращает внимание на то, что во время разговора мошенник выясняет у клиента информацию о последних операциях, которая вкупе с номером телефона может использоваться как один из способов верификации в банке.

В ЦБ считают, что по такой схеме в течение полгода совершалось порядка 86% всех несанкционированных операций в системах дистанционного банковского обслуживания. Клиентам советуют прекращать звонок, как только представители банка начинают просить перевести деньги, просят данные банковской карты и пароли из СМС. Лучше перезвонить в банк лично по номеру, который указан на банковской карте.