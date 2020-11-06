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Бейсболиста из США признали виновным в тройном убийстве с применением биты 

Lenta.ru 4 часа назад
Бейсболист совершил тройное убийство битой
Фото: Pixabay
Американский бейсболист Брэндон Мартин был признан виновным в тройном убийстве, совершенном в 2015 году. Об этом сообщает TMZ.
Спортсмену грозит смертная казнь. Мартин обвиняется в убийстве трех человек с применением бейсбольной биты. В числе жертв отец Мартина, его дядя и 62-летний рабочий, устанавливавший сигнализацию в доме. Бейсболист забил всех троих до смерти и скрылся с места преступления, угнав автомобиль рабочего.
Суд присяжных признал Мартина виновным в совершении указанного преступления. Окончательное решение относительно смертного приговора будет приниматься в окружной прокуратуре.
27-летний Мартин мог оказаться в Главной лиге бейсбола (MLB). На драфте 2011 года его выбрали для заключения контракта с «Тампа Бэй Рэйс».
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Криминал , Происшествия , США
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