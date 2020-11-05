Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый кассовый фильм нулевых
Самый кассовый фильм нулевых Посмотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Пенсионерку обокрали под видом снятия порчи в Зеленограде 

Вечерняя Москва и ещё 1 38 минут назад
Пенсионерку обокрали под видом снятия порчи в РФ
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»
Полицейские задержали в Зеленограде подозреваемого в краже у 82-летней пенсионерки денег и ювелирных изделий под видом снятия порчи. Об этом сообщается в среду, 4 ноября, на сайте МВД по городу Москве.
Жительница 10 микрорайона Зеленограда заявила в полицию о краже. Она сообщила, что неизвестный мужчина похитил у нее ювелирные украшения и 87 тысяч рублей.
Преступник подошел к пожилой женщине на улице, он представился целителем и сообщил ей о порче. Мужчина предложил помочь пенсионерке избавиться от сглаза. Москвичка согласилась и привела незнакомца в свою квартиру. Там мужчина попросил пенсионерку принести все ценности и деньги, потом завернул их в полотенце и якобы положил под подушку. После ухода незнакомца потерпевшая обнаружила, что имущества в полотенце нет.
Позже сотрудники правоохранительных органов на Новорязанском шоссе в Московской области остановили машину Kia Rio, в салоне которой находился подозреваемый — 47-летний приезжий. Часть похищенного имущества у него изъяли.
Полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Видео дня. В Сиэтле начались протесты после закрытия предвыборных участков
Вечерняя Москва: последние новости
Пенсионера в наручниках нашли в квартире подозреваемого в убийстве Маругова Пенсионера в наручниках нашли в квартире подозреваемого в убийстве Маругова Неизвестный украл 64 плитки шоколада из магазина в центре Москвы Неизвестный украл 64 плитки шоколада из магазина в центре Москвы Задержанного в рамках расследования нападения на священника в Лионе отпустили Задержанного в рамках расследования нападения на священника в Лионе отпустили
Комментарии
Криминал , Происшествия , МВД , Зеленоградский , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
04:25
Дед Андроныч из Красноярска без страховки взбирается на отвесные скалы
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
00:46
Американцы прокляли Трампа и сожгли флаг США в Портленде
В мире
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
00:26
Появилось видео неаккуратной погрузки посылок у Почты России
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
01:10
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и попал на видео
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
01:10
Беспорядки в Вашингтоне попали на видео
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
02:19
Спасение трехлетней девочки из-под завалов в Измире попало на видео
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
00:13
Гигантские волны на одной из самых опасных площадок Сочи попали на видео
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
00:29
Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя и попал на видео
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
00:50
Последствия обстрела Степанакерта попали на видео
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
00:33
Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение