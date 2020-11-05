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Эксперт рассказал об обмане с возвратом налога на купленные товары 

РИА Новости и ещё 1 10 минут назад
Новая схема: Россиян стали обманывать с возвратом налога
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Одной из наиболее популярных схем, применяемых мошенниками, является предложение якобы вернуть налог за совершенные в последнее время покупки. Это не более чем уловка, поскольку по закону право на возмещение НДС имеют только иностранные граждане при вывозе за пределы России приобретенных здесь товаров, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
Он рассказал о том, как работает эта схема: мошенники создают поддельный сайт с названием наподобие "Единый центр компенсации населению", с громкими привлекательными заголовками и восклицательными знаками. При этом по дизайну он напоминает сайты госструктур. На страничке размещают несуществующее постановление, якобы изданное в целях улучшения благосостояния граждан и борьбы за импортозамещение.

"Разумеется, далее предлагается ввести реквизиты банковской карты для перечисления суммы налога или требуется оплатить обязательные услуги по консультации юристов, составлению и сбору документов и так далее", — продолжает Редин.

Налоговики не устают предупреждать граждан, что подобные предложения носят исключительно ложный характер и используются только мошенниками в недобросовестных целях. Дело в том, что по закону право на возмещение НДС имеют лишь иностранцы при вывозе за пределы РФ купленных здесь товаров (Tax free).
"Такие преступления в зависимости от особенностей их осуществления и размера хищения квалифицируются по частям статьи 159 УК Российской Федерации, а их совершение грозит нарушителям закона санкциями, начиная от штрафа или обязательных работ до лишения свободы", — заключил эксперт.
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Криминал , Общество , Федеральная налоговая служба
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