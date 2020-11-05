Новая схема: Россиян стали обманывать с возвратом налога

Одной из наиболее популярных схем, применяемых мошенниками, является предложение якобы вернуть налог за совершенные в последнее время покупки. Это не более чем уловка, поскольку по закону право на возмещение НДС имеют только иностранные граждане при вывозе за пределы России приобретенных здесь товаров, рассказал агентству " Прайм " управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин

Он рассказал о том, как работает эта схема: мошенники создают поддельный сайт с названием наподобие "Единый центр компенсации населению", с громкими привлекательными заголовками и восклицательными знаками. При этом по дизайну он напоминает сайты госструктур. На страничке размещают несуществующее постановление, якобы изданное в целях улучшения благосостояния граждан и борьбы за импортозамещение.

"Разумеется, далее предлагается ввести реквизиты банковской карты для перечисления суммы налога или требуется оплатить обязательные услуги по консультации юристов, составлению и сбору документов и так далее", — продолжает Редин.

Налоговики не устают предупреждать граждан, что подобные предложения носят исключительно ложный характер и используются только мошенниками в недобросовестных целях. Дело в том, что по закону право на возмещение НДС имеют лишь иностранцы при вывозе за пределы РФ купленных здесь товаров (Tax free).

"Такие преступления в зависимости от особенностей их осуществления и размера хищения квалифицируются по частям статьи 159 УК Российской Федерации, а их совершение грозит нарушителям закона санкциями, начиная от штрафа или обязательных работ до лишения свободы", — заключил эксперт.