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В Новочеркасске мужчина забил мать до смерти из-за ссоры 

Rostof.ru 1 час назад
Россиянин забил мать до смерти из-за ссоры
Фото: РИА НОВОСТИ
В Новочеркасска 30-летнего мужчину подозревают в том, что он избил мать, после чего женщина скончалась. О преступлении, которое произошло в ночь с 27 на 28 октября, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

— По версии следствия, подозреваемый, находясь в квартире своей 53-летней матери, в ходе возникшей ссоры, нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего с места преступления скрылся. От полученный телесных повреждений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее, по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый заключен под стражу.
Продолжается расследование. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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Криминал , Происшествия , СКР , Новочеркасск , Ростовская Область
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