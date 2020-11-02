Россиянин забил мать до смерти из-за ссоры

— По версии следствия, подозреваемый, находясь в квартире своей 53-летней матери, в ходе возникшей ссоры, нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего с места преступления скрылся. От полученный телесных повреждений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении, — говорится в сообщении.