Россиянин забил мать до смерти из-за ссоры

В Новочеркасска 30-летнего мужчину подозревают в том, что он избил мать, после чего женщина скончалась. О преступлении, которое произошло в ночь с 27 на 28 октября, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
— По версии следствия, подозреваемый, находясь в квартире своей 53-летней матери, в ходе возникшей ссоры, нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего с места преступления скрылся. От полученный телесных повреждений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении, — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее, по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый заключен под стражу.
Продолжается расследование. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.