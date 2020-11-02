Россиянин истязал дочь

"Мужчина обвиняется в истязании несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (часть 2 статьи 117 УК РФ). Причастность обвиняемого подтверждается его признательными показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей, а также заключениями проведенных по делу судебных экспертиз. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд", — говорится в сообщении.