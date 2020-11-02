Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Мурата Сабанова , который угощал прохожих отравленной газировкой и грабил их в центре Москвы . Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

С мая по июнь 2019 года уроженец Кабардино-Балкарии знакомился с прохожими в центре Москвы и предлагал им выпить лимонад, в котором растворял психотропные вещества седативного действия. В случае отказа, злоумышленник незаметно добавлял вещество в бутылку, которая была у жертвы. Выпив газировку, потерпевшие теряли сознание. Тогда Сабанов похищал их вещи.

Проанализировав заявления граждан в полицию, следователи установили, что от действий «лимонадного отравителя» пострадали 30 человек, среди которых трое несовершеннолетних. Злоумышленник похитил у них ценности на сумму более миллиона рублей. Имущество 13 потерпевших удалось найти в ломбардах и в квартире обвиняемого.

Чаще всего отравитель действовал в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, получившей неформальное название «Яма», в парке «Горка» и баре «Зинзивер».

Сабанова обвинили в совершении двадцати пяти эпизодов преступлений по статьям разбой, кража и мошенничество и похищение паспорта. Дело направлено в суд.