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Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» Маругова 

РИА Новости и ещё 3 6 часов назад
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля»
Фото: РИА Новости
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места убийства бизнесмена Владимира Маругова в Подмосковье.
На кадрах виден частный дом Маругова, на место происшествия приехали близкие убитого.
Как сообщалось ранее, 2 ноября ночью в Истре несколько человек в масках проникли в баню, связали бизнесмена и его супругу, требуя передачи денежных средств. Жена предпринимателя смогла сбежать и позвонила в полицию.
Следователи изъяли с места преступления предположительное орудие убийства — арбалет. Подозреваемых пока не нашли.
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Криминал , Происшествия , Владимир Маругов , РЕН ТВ , Истра , Московская область
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