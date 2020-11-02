Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места убийства бизнесмена Владимира Маругова в Подмосковье.
На кадрах виден частный дом Маругова, на место происшествия приехали близкие убитого.
Как сообщалось ранее, 2 ноября ночью в Истре несколько человек в масках проникли в баню, связали бизнесмена и его супругу, требуя передачи денежных средств. Жена предпринимателя смогла сбежать и позвонила в полицию.
Следователи изъяли с места преступления предположительное орудие убийства — арбалет. Подозреваемых пока не нашли.