В СК опровергли задержание убийц «колбасного короля»

Истре. Следствие опровергло задержание убийц бывшего директора завода и владельца "Мясной империи" Владимира Маругова

Ранее информационный портал Life сообщил , что задержаны двое убийц бизнесмена.

"Не соответствует действительности данная информация", — сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, ночью 2 ноября несколько человек в масках проникли в баню на территории частного дома, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать хранящиеся в доме деньги. Женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу же обратилось в правоохранительные органы , но к моменту приезда сотрудников ее муж уже был мертв. Следователи изъяли арбалет, из которого был застрелен мужчина.

Нападавшие скрылись на машине. Позже ее обнаружили в одной из деревень Истринского городского округа. Ведется розыск причастных к убийству.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибший — владелец "Мясной империи" Вячеслав Маругов.