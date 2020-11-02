ФСБ пресекла ввоз 50 кг наркотиков из Польши 

Более 50 килограммов наркотиков изъяты в Калининградской области на границе с Польшей , говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

«Пресечена попытка контрабанды в Россию наркотических средств в особо крупном размере. В районе населенного Квишен Багратионовского района в непосредственной близости от государственной границы задержаны двое граждан РФ при следовании с территории сопредельного государства в обход установленных пунктов пропуска», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Отмечается, что при досмотре личных вещей обнаружено и изъято более 50 килограммов наркотиков, среди которых гашиш, амфетамин, производные эфедрона. Против задержанных заведено дело о попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, а также контрабанде наркотиков.