Россиянин провел сутки рядом с трупом друга

В Кузбассе мужчина со спутницей проникли в дом знакомого, где избили двух человек. Один из них умер, а второй лишь на следующий день смог позвать на помощь.
28 марта в Гурьевске произошел инцидент, который стоил жизни одного человека и здоровья другого. По данным следствия, 48-летний горожанин вместе с 32-летней женщиной пришли к 50-летнему знакомому, чтобы заставить платить: тот ранее во время пьянки забрал у них телефон. На звонок в дверь никто не открывал, и тогда визитеры проникли внутрь через окно.
В доме злоумышленники увидели телевизор и решили его забрать, но когда мужчина стал снимать технику со стены, хозяин проснулся и попытался их выгнать.
– Проснулся хозяин и предъявил ему претензии. Тогда он (обвиняемый) избил его и второго находившегося в доме мужчину. После чего злоумышленники забрали телевизор, музыкальный центр и с места преступления скрылись, – рассказали в СУ СКР.
Владелец жилья умер на месте, а его гость был вынужден сутки находиться рядом с трупом, потому что не мог пошевелиться. На следующий день он все же смог подняться на ноги и вышел на улицу, где попросил помощи у соседей.
Стражи порядка вычислили подозреваемых. 48-летний мужчина попытался взять вину на себя, выгородив женщину, однако выживший гурьянин рассказал, что жертв избивали оба злодея.
В отношении пары возбудили дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ и ч. 1 ст. 161 УК РФ. В скором времени состоится суд.