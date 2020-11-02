Россиянин провел сутки рядом с трупом друга

В Кузбассе мужчина со спутницей проникли в дом знакомого, где избили двух человек. Один из них умер, а второй лишь на следующий день смог позвать на помощь.

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28 марта в Гурьевске произошел инцидент, который стоил жизни одного человека и здоровья другого. По данным следствия, 48-летний горожанин вместе с 32-летней женщиной пришли к 50-летнему знакомому, чтобы заставить платить: тот ранее во время пьянки забрал у них телефон. На звонок в дверь никто не открывал, и тогда визитеры проникли внутрь через окно.

В доме злоумышленники увидели телевизор и решили его забрать, но когда мужчина стал снимать технику со стены, хозяин проснулся и попытался их выгнать.

– Проснулся хозяин и предъявил ему претензии. Тогда он (обвиняемый) избил его и второго находившегося в доме мужчину. После чего злоумышленники забрали телевизор, музыкальный центр и с места преступления скрылись, – рассказали в СУ СКР.

Владелец жилья умер на месте, а его гость был вынужден сутки находиться рядом с трупом, потому что не мог пошевелиться. На следующий день он все же смог подняться на ноги и вышел на улицу, где попросил помощи у соседей.

Стражи порядка вычислили подозреваемых. 48-летний мужчина попытался взять вину на себя, выгородив женщину, однако выживший гурьянин рассказал, что жертв избивали оба злодея.