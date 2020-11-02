Раскрыты подробности убийства «колбасного короля»

«По предварительным данным, 2 ноября ночью несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме», — заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.