Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

СК раскрыл подробности убийства бизнесмена из арбалета в Московской области 

ТК «Звезда» и ещё 11 7 часов назад
Раскрыты подробности убийства «колбасного короля»
Фото: ТК «Звезда»
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
По факту убийства бизнесмена в городе Истре Московской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СК.

«По предварительным данным, 2 ноября ночью несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме», — заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Она отметила, что в какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать. После этого она обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие к дому сотрудники полиции обнаружили ее супруга без признаков жизни.

«В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами изъят арбалет, из которого был застрелен мужчина, а также иные предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования», — сказали в СК.

Отмечается, что нападавшие скрылись на автомобиле. Машину удалось обнаружить в одной из деревень Истринского городского округа.
Ранее СМИ сообщали, что убитый — так называемый «колбасный король» Владимир Маругов.
Расследование дела продолжается. На месте работают сотрудники полиции.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
ТК «Звезда»: последние новости
Задержан один из подозреваемых в убийстве «колбасного короля» в Подмосковье Задержан один из подозреваемых в убийстве «колбасного короля» в Подмосковье В Индии мошенники продали врачу «волшебную лампу Аладдина» В Индии мошенники продали врачу «волшебную лампу Аладдина» СК РФ предъявил двум гражданам обвинение в нападении на посольство России на Украине СК РФ предъявил двум гражданам обвинение в нападении на посольство России на Украине
Комментарии
Криминал , Происшествия , Ольга Врадий , Владимир Маругов , СКР , МВД , Истра , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
00:07
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
00:23
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
00:33
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
00:49
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
01:11
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
00:24
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
02:53
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
00:28
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
Школьница растрогала Путина песней о России
01:03
Школьница растрогала Путина песней о России
Политика
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
00:28
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение