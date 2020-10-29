Ещё
Далее:
Читайте также:
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси Криминал в кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Банки рассказали, как мошенники используют роботов для обмана россиян 

РИА Новости и ещё 2 37 минут назад
Как мошенники используют роботов для обмана россиян
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Мошенники чаще всего используют роботов в комбинированных атаках на клиентов банков, например, при выуживании у жертв секретной информации, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
Зимой зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что россияне могут столкнуться с новым видом банковского мошенничества: потенциальным жертвам будет звонить робот, подделывающий любые голоса. Замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков заявил РИА Новости, что мошенники вместо отправки фишингового сообщения по электронной почте или в мессенджере от имени службы безопасности банка, делают обзвон с помощью программного обеспечения и интернет-телефонии.
В МКБ добавили, что робот может запрашивать обратный звонок и соединять со "специалистом" — мошенником. "Далее, конечно, уже не робот "работает" с клиентом, а социнженер, то есть ни о каких высоких технологиях тут речь не идет, социальные инженеры используют стандартные схемы, поменялась только "наживка" — робот", — пояснил директор департамента информационной безопасности банка Вячеслав Касимов.
В "Ак Барс банке" рассказали, что фиксировались единичные случаи переключения клиента якобы на робота в момент, когда ему нужно было сообщить одноразовый пароль. Это делалось для того, чтобы ввести клиента в заблуждение — как будто он сообщает код не сотруднику банка, а защищённой системе, пояснил директор департамента по информбезопасности банка Вячеслав Яшкин. "Чаще встречаются комбинированные атаки, когда мошенник предлагает назвать одноразовые коды роботу и четко предупреждает клиента не сообщать коды мошеннику, так как это запрещено", — подтвердил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
Вместе с тем опрошенные банки указали, что подобная схема только зарождается. Так, управляющий директор "Абсолют банка" Олег Кусеров отметил, что в настоящее время клиенты банка не сталкивались с подобными попытками. Вместе с тем Касимов из МКБ указал, что мошеннические колл-центры активно внедряют новые механизмы, поэтому роботообзвоны в будущем затронут все большее число граждан.
Говоря о преимуществах использования такого метода, начальник департамента кибербезопасности банка "Зенит" Олег Волков указал, что общение с роботами может вызывать доверие у клиента. "Если клиент сам позвонил, то велика вероятность того, что далее он будет готов озвучить запрашиваемые мошенниками данные, либо выполнить полученные инструкции "по спасению" своих денежных средств", — добавили также в Промсвязьбанке (ПСБ).
Последние новости
Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 Простой способ определить зараженного коронавирусом Простой способ определить зараженного коронавирусом Названы защищающие от коронавируса продукты Названы защищающие от коронавируса продукты
Комментарии
Криминал , Общество , Происшествия , Олег Волков , Вячеслав Яшкин , Михаил Иванов , Станислав Кузнецов , Абсолют Банк , Газпромбанк , Росбанк , Сбербанк России , Ак барс банк , Промсвязьбанк , Банк Зенит , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция ударила по гражданским объектам Карабаха
Турция ударила по гражданским объектам Карабаха
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
Турция поплатилась за ошибку с военными РФ
Турция поплатилась за ошибку с военными РФ
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
Видео
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
00:39
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
Армия
Самые экологичные города России попали на видео
04:37
Самые экологичные города России попали на видео
Общество
Таксист высадил Водонаеву и попал на видео
02:33
Таксист высадил Водонаеву и попал на видео
Шоу-бизнес
Угонщик «Гелендвагена» в Королеве попал на видео
00:45
Угонщик «Гелендвагена» в Королеве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео обысков дома мэра Челябинска
02:08
Опубликовано видео обысков дома мэра Челябинска
Происшествия
Тайфун «Молаве» над Вьетнамом попал на видео
00:51
Тайфун «Молаве» над Вьетнамом попал на видео
Происшествия
Электростанция нового поколения попала на видео
02:41
Электростанция нового поколения попала на видео
Наука и техника
Последние слова блогера с COVID-19 попали на видео
01:44
Последние слова блогера с COVID-19 попали на видео
Происшествия
Появилось видео ввода войск в Филадельфию
00:58
Появилось видео ввода войск в Филадельфию
Происшествия
Разгонный блок «Фрегат-СБ» попал на видео
02:42
Разгонный блок «Фрегат-СБ» попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение