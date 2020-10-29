Как мошенники используют роботов для обмана россиян

Мошенники чаще всего используют роботов в комбинированных атаках на клиентов банков, например, при выуживании у жертв секретной информации, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.

Зимой зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что россияне могут столкнуться с новым видом банковского мошенничества: потенциальным жертвам будет звонить робот, подделывающий любые голоса. Замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков заявил РИА Новости, что мошенники вместо отправки фишингового сообщения по электронной почте или в мессенджере от имени службы безопасности банка, делают обзвон с помощью программного обеспечения и интернет-телефонии.

В МКБ добавили, что робот может запрашивать обратный звонок и соединять со "специалистом" — мошенником. "Далее, конечно, уже не робот "работает" с клиентом, а социнженер, то есть ни о каких высоких технологиях тут речь не идет, социальные инженеры используют стандартные схемы, поменялась только "наживка" — робот", — пояснил директор департамента информационной безопасности банка Вячеслав Касимов.

Михаил Иванов. Ак Барс банке " " рассказали, что фиксировались единичные случаи переключения клиента якобы на робота в момент, когда ему нужно было сообщить одноразовый пароль. Это делалось для того, чтобы ввести клиента в заблуждение — как будто он сообщает код не сотруднику банка, а защищённой системе, пояснил директор департамента по информбезопасности банка Вячеслав Яшкин . "Чаще встречаются комбинированные атаки, когда мошенник предлагает назвать одноразовые коды роботу и четко предупреждает клиента не сообщать коды мошеннику, так как это запрещено", — подтвердил директор департамента информационной безопасности Росбанка

Вместе с тем опрошенные банки указали, что подобная схема только зарождается. Так, управляющий директор " Абсолют банка " Олег Кусеров отметил, что в настоящее время клиенты банка не сталкивались с подобными попытками. Вместе с тем Касимов из МКБ указал, что мошеннические колл-центры активно внедряют новые механизмы, поэтому роботообзвоны в будущем затронут все большее число граждан.