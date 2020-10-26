На руководство Домодедово завели уголовное дело

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"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово" по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного хищения"), — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено 21 октября.

По данным следствия, должностные лица аэропорта с декабря 2012 года по декабрь 2019 год не проконтролировали выполнение госконтрактов, а также не обеспечили сохранность материальных ценностей.

В результате бюджету РФ был нанесен ущерб на общую сумму 107 203 300 рублей.