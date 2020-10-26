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СК расследует дело о халатности должностных лиц аэропорта Домодедово 

Газета.Ru и ещё 1 29 минут назад
На руководство Домодедово завели уголовное дело
Фото: ТАСС
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц аэропорта Домодедово при реконструкции взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово" по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного хищения"), — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено 21 октября.
По данным следствия, должностные лица аэропорта с декабря 2012 года по декабрь 2019 год не проконтролировали выполнение госконтрактов, а также не обеспечили сохранность материальных ценностей.
В результате бюджету РФ был нанесен ущерб на общую сумму 107 203 300 рублей.
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Криминал , Происшествия , Аэропорт Домодедово , СКР , Домодедово , Московская область
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