Душили галстуком: экс-сотрудник ГРУ изнасиловал гея

Москве экс-сотрудник ГРУ Максим Лунегов и его приятель Андрей Глухих зверски избили 23-летнего помощника прокурора Дмитрия Некрасова , после чего они изнасиловали его, предварительно связав. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Преступление произошло прямо в его квартире — ранее мужчины познакомились с парнем в приложении для гей-знакомств. В пятницу Лунегову вынесли приговор.

Бабушкинский районный суд приговорил бывшего бойца спецназа ГРУ Максима Лунегова к семи годам и месяцу колонии за убийство и изнасилование помощника Бутырского межрайонного прокурора.

По данным следствия, в мае 2019 года Лунегов со своим приятелем Андреем Глухих зарегистрировались в приложении ЛГБТ-знакомств. Там они начали общаться с 23-летним помощником прокурора Дмитрием Некрасовым. Вскоре парень пригласил мужчин к себе домой. Лунегов и Глухих согласились.

Как считают следователи, тогда у них родился преступный план. Попав в квартиру Некрасова, Лунегов накинулся на молодого человека и начал его душить, в то же время Глухих нанес пострадавшему не менее одного удара в живот.

Затем Лунегов связал Некрасову руки ремнем и засунул ему в рот галстук, после чего злоумышленники изнасиловали помощника прокурора — в этот момент парень скончался.

Из квартиры погибшего Лунегов и Глухих вынесли две системы нагревания табака IQOS, ноутбук, бутылку коньяка, бутылку водки. Также из квартиры были похищены 100 тыс. рублей и вещи стоимостью 42,8 тыс. рублей.

В марте 2020 года суд признал Андрея Глухих виновным по статье «Разбой» и приговорил к 7,5 года колонии. Лунегов же пытался скрыться от следствия за границей, но его задержали в Бишкеке и позже выдали российской стороне. Он признан виновным по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Разбой». Осужденный полностью признал вину и сотрудничал со следствием.

Ранее, 13 октября, в Новосибирской области задержали 20-летнего сотрудника ППС по подозрению в убийстве 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской. Об этом сообщали в управлении регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла утром 5 октября 2020 года в селе Бурмистрово Искитимского района. В тот день молодые люди поссорились — девушка отказалась показывать свои переписки в мобильном телефоне.

После этого мужчина набросился на нее и задушил, а затем отрезал ее указательный палец, чтобы разблокировать мобильный телефон.

«Он погрузил труп на тележку и вывез в поле, расположенное в километре от деревни Бурмистрово, где его закопал», — уточнял источник сайта kp.ru в правоохранительных органах региона.

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Помогал предполагаемому злоумышленнику коллега-полицейский, утверждал портал NGS.ru.

По данным Telegram-канала «Подъем», сестра задержанного указала правоохранителям на брата. На причастность родственника к преступлению указывало много факторов — его путаница в показаниях, свидетели и неграмотные сообщения, отправленные с телефона убитой.

Подозреваемый также пытался навести девушек на ложный след, рассказывая о бывшем молодом человеке Басаковской, однако сестра полицейского связалась с ним и выяснила, что те не общались больше полугода.

Позже вину в совершении преступления предполагаемый злоумышленник признал и сам показал, где закопал тело — по его словам, мотивом преступления стала ревность. СК по региону возбудил по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

В свою очередь в ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о том, что подозреваемый в убийстве — сотрудник ППС одного из отделов внутренних дел Новосибирска.

«Начальником регионального главка принято решение об увольнении указанного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством РФ», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее жертва патрульного уже попадала в публичный конфликт — в июне 2019 года трансгендера не пустили заниматься в бойцовский клуб. Девушка сразу сообщила директору клуба о своей ориентации, а после приобрела абонемент на занятия по MMA. Однако через некоторое время после покупки оказалось, что тренер отказывается тренировать ее.

Девушка пыталась разрешить конфликт мирным путем, однако наткнулась в соцсетях на публикацию о произошедшем со ссылкой на сотрудника клуба — в ней Викторию обвинили в том, что она требовала от клуба отдельных раздевалок, передавал NGS.ru.