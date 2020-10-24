Названо отличие мошенника от сотрудника банка

Телефонные мошенники сегодня хорошо изучили, как работают банки
и как их сотрудники разговаривают с клиентом. На что нужно обратить внимание, чтобы не попасть в сети злоумышленников, рассказал в интервью радио Sputnik
начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет
" Алексей Сизов
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Фото: © Depositphotos / AndreyPopov© Depositphotos / AndreyPopov
Сегодня по телефонному разговору трудно понять, кто ваш собеседник: потенциальный мошенник или легальный сотрудник банка, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
"Мошенники сегодня очень хорошо адаптировались, выучили алгоритмы разговоров, принятых в банках, сотрудниками которых представляются, и практически в точности соответствуют этому образцу. Поэтому встречаются случаи, когда злоумышленники звонят и не пытаются получить никакой информации, кроме той, какие карточки каких банков есть у потребителя", – рассказал Алексей Сизов.
Не исключено, что такой звонок – это предварительный сбор информации для планомерной целевой атаки, которую мошенники могут предпринять значительно позже. Но как бы убедительно они не вели разговор, их все же можно вычислить. Дело в том, что банк может самостоятельно приостанавливать активность платежных инструментов своих клиентов, а мошенникам для этого нужна дополнительная информация, объяснил Алексей Сизов.
"Возьмем классический случай, когда мошенник звонит под видом сотрудника банка и просит продиктовать те или иные коды для блокировки карты. Банк имеет право совершать действия по блокировке карты, счета, приостановке операции, более того, в случае необходимости обязан сделать это в рамках российского законодательства. Поэтому банк сначала блокирует карточку, а потом связывается с клиентом и задает вопросы. В 99% случаев просьба продиктовать что-то, чтобы приостановить те или иные действия, не последует. Мошенники работают ровно наоборот: предлагают продиктовать что-то, чтобы приостановить операцию", – рассказал радио Sputnik Алексей Сизов.
Нужно помнить, что вопросы о кодовых словах, одноразовых паролях, значении номера CVV сотрудники банка задавать не должны, напомнил эксперт. Он также рассказал, как избавиться от назойливых злоумышленников.
"В большинстве случаев, когда мошенник понимает, что его разоблачили, он приостанавливает свою деятельность и перестает звонить по этому номеру. Выгоды никакой у мошенника нет, если человек не поддается на уговоры", – сказал Алексей Сизов.