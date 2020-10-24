Названо отличие мошенника от сотрудника банка

Не исключено, что такой звонок – это предварительный сбор информации для планомерной целевой атаки, которую мошенники могут предпринять значительно позже. Но как бы убедительно они не вели разговор, их все же можно вычислить. Дело в том, что банк может самостоятельно приостанавливать активность платежных инструментов своих клиентов, а мошенникам для этого нужна дополнительная информация, объяснил Алексей Сизов.