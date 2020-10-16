Мать расчленившей мужа-рэпера доставили в суд

Мать расчленившей мужа-рэпера Энди Картрайта Марины Кохал доставили в Смольнинский суд, сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке" со ссылкой на адвоката Дмитрия Размустова.

Сегодня женщине должны избрать меру пресечения. Пока обвинение Елене Кохал не предъявлено, неоспоримых доказательств ее причастности к преступлению не появилось. Тем не менее следствие надеется отправить тещу покойного музыканта под арест. Сейчас Кохал-старшую подозревают в пособничестве в убийстве и расчленении рэпера.