Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Мать расчленившей мужа-рэпера Марины Кохал доставили в суд 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Мать расчленившей мужа-рэпера доставили в суд
Фото: Газета.Ru
Мать расчленившей мужа-рэпера Энди Картрайта Марины Кохал доставили в Смольнинский суд, сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке" со ссылкой на адвоката Дмитрия Размустова.
Сегодня женщине должны избрать меру пресечения. Пока обвинение Елене Кохал не предъявлено, неоспоримых доказательств ее причастности к преступлению не появилось. Тем не менее следствие надеется отправить тещу покойного музыканта под арест. Сейчас Кохал-старшую подозревают в пособничестве в убийстве и расчленении рэпера.
В июле правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко (настоящее имя Энди Картрайта). Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.
Газета.Ru: последние новости
Суд арестовал новые многомиллионные счета Абызова Суд арестовал новые многомиллионные счета Абызова Стало известно о состоянии раненых при стрельбе в Нижегородской области Стало известно о состоянии раненых при стрельбе в Нижегородской области Фургал рассказал о проблеме со здоровьем Фургал рассказал о проблеме со здоровьем
Криминал , Происшествия , Александр Юшко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Девушка-маугли»: Шурыгина полностью обнажилась ради эффектного кадра на песке
«Девушка-маугли»: Шурыгина полностью обнажилась ради эффектного кадра на песке
Российскую студентку в борделе за 100 тысяч
Российскую студентку в борделе за 100 тысяч
Несовершеннолетняя опубликовала фото с пьяным Павлом Волей
Несовершеннолетняя опубликовала фото с пьяным Павлом Волей
В Киеве пригрозили России «потоком гробов»
В Киеве пригрозили России «потоком гробов»
Видео
Опубликовано видео последствий взрыва на катере во Флориде
00:42
Опубликовано видео последствий взрыва на катере во Флориде
Происшествия В мире
Накинувшиеся на прохожего пьяные карлики попали на видео
01:09
Накинувшиеся на прохожего пьяные карлики попали на видео
Происшествия
Маневры Каспийской флотилии попали на видео
00:26
Маневры Каспийской флотилии попали на видео
Армия Войска
Писателя задержали за изнасилование 11-летней девочки
00:29
Писателя задержали за изнасилование 11-летней девочки
Происшествия
Жилой дом провалился под землю в Брянской области
00:12
Жилой дом провалился под землю в Брянской области
Происшествия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
03:01
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Университет магии в Подмосковье попал на видео
02:50
Университет магии в Подмосковье попал на видео
Общество
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение