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В Москве задержали полицейского за вымогательство 4 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Полицейский вымогал у москвича 4 млн
Фото: ТАСС
Сотрудник полиции Москвы задержан за вымогательство 4 млн рублей с незаконно задержанного за непривлечение его к ответственности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудник полиции незаконно задержал мужчину и в своем кабинете в ОМВД по Тверскому району вместе с двумя неустановленными соучастниками требовал у него 4 млн рублей, угрожая привлечением к уголовной ответственности", — сказал собеседник агентства.

Мужчина отказался из-за отсутствия у него такой суммы. Полицейский и двое его соучастников снизили требования до 1 млн рублей. Позже соучастники полицейского заставили мужчину подписать фиктивный договор продажи его машины Hyundai Solaris и отдать им ключи под угрозой привлечения последнего к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков. Соучастники высадили потерпевшего у его дома и скрылись на его машине.
В действительности полицейский и его соучастники не собирались привлекать потерпевшего к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, полицейский задержан в качестве подозреваемого.
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Криминал , Происшествия , Москва
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