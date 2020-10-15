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В Забайкалье будут судить экс-прокурора за изнасилование подруги, избитой шваброй и раскладушкой 

Newsru.com 1 час назад
В Забайкалье будут судить экс-прокурора за изнасилование подруги, избитой шваброй и раскладушкой
Фото: Newsru.com
В Чите прокуратура передала в суд дело бывшего сотрудника межрайонной природоохранной прокуратуры Комсомольска-на-Амуре Алексея Афанасьева, обвиняемого в избиении и изнасиловании подруги Натальи. Об этом "Медиазоне" рассказали в правозащитной организации "Зона права".
В апреле 45-летний Афанасьев уволился из прокуратуры с формулировкой "по собственному желанию" после того, как женщина написала в полицию заявление о том, что он избил ее шваброй и раскладушкой. По словам подруги прокурора, ранее Афанасьев неоднократно избивал ее так, "что синяков не оставалось, но [она] даже встать не могла".
Как следует из материалов дела, в ночь на 11 мая Афанасьев пришел домой к возлюбленной и стал упрекать ее в том, что он лишился работы из-за нее. Уволившийся "по собственной инициативе" чиновник потребовал вернуть ему подарки и стал сдирать с девушки золотые серьги. "Я начала сопротивляться, и он меня прямо ударил, пнул головой об стену, за волосы прямо", — вспоминала Наталья в разговоре с "Дождем".
После этого Афанасьев изнасиловал женщину. "Я легла, меня тошнило прямо, рвало
Он встал, говорит: "Раздевайся"
трусы свои эти снял — я же лежала с вытянутыми ногами, даже понять не успела — одежду с меня снял, ноги прям раздвинул. Я начала кричать, а он говорит: "Даже цепочка эта на тебе — мое. Я буду делать теперь что хочу, ты должна будешь терпеть", — говорила пострадавшая подруга силовика.
Когда Наталья пыталась освободиться, Афанасьев "искусал [ей] костяшки рук, буквально жевал руки". "Вырваться было невозможно, потому что я худая, весом около 50 килограммов, а у него вес примерно около 100 килограммов при росте 188 сантиметров", — отметила женщина.
После изнасилования экс-прокурор предложил жертве не писать новое заявление в полицию, а выйти за него замуж. Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
23 мая Афанасьева арестовали по делу об изнасиловании с применением насилия (часть 1 статьи 131 УК РФ), однако 1 июня отпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Его дело будут рассматривать в Центральном районном суде Читы.
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Комментарии
Криминал , Алексей Афанасьев , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Комсомольск-На-Амуре , Чита
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